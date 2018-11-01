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Дальнее зарубежье 01.11.2018 21:02

Понятия о дипломатии неприменимы к британским официальным лицам в настоящее время - МИД РФ

В МИД РФ критикуют Великобританию за недипломатичную риторику Лондона, однако подчеркивают, что готовы налаживать отношения.

"Британские официальные лица и дипломатия - на данном этапе, к сожалению, вещи несовместимые. В большинстве случаев", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Тем не менее, она подчеркнула, что Москва открыта к диалогу с Лондоном.

Так М.Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Великобритании Джереми Ханта о том, что "Россия заплатит высокую цену, если не справится".

"Несмотря на зашкаливающую русофобию, зашкаливающее неуважение в отношении Москвы, которое проявляет целый ряд политических и официальных деятелей Великобритании, мы каждый раз подчеркивали, что ценность двусторонних отношений в контексте развития связей между нашими народами настолько высока, что мы, несмотря на те недружественные действия, которым поддается нынешняя власть Великобритании в контексте России, оставляем дверь открытой", - сказала М.Захарова.

Она подчеркнула, что в Москве надеются на выстраивание нормальных отношений с Лондоном.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛОНДОН, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]