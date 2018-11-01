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Дальнее зарубежье 01.11.2018 22:15

США решили ввести дополнительные санкции против Венесуэлы и Кубы - Болтон

Администрация США вводит новые санкции против властей Венесуэлы и Кубы, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

В ходе выступления в Майами он пояснил, что, согласно подписанному президентом США Дональдом Трапом указу, санкции коснутся "незаконных транзакций" Венесуэлы, связанных с золотом. Гражданам США будет запрещено торговать золотом, экспортируемым Венесуэлой.

Кроме того, США расширят список компаний, связанных с армией и разведслужбами Кубы. Речь, по словам Дж.Болтона, пойдет о более чем двух десятках компаний.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что Дж.Болтон выступал во Флориде в преддверии намеченных на 6 ноября промежуточных выборов в США. В сообщении отмечается, что объявление о санкциях, вероятно, может понравиться проживающим в этом штате многочисленным кубинским эмигрантам и подтолкнуть их к тому, чтобы проголосовать за республиканцев.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, КУБА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]