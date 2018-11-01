США решили ввести дополнительные санкции против Венесуэлы и Кубы - Болтон

Администрация США вводит новые санкции против властей Венесуэлы и Кубы, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

В ходе выступления в Майами он пояснил, что, согласно подписанному президентом США Дональдом Трапом указу, санкции коснутся "незаконных транзакций" Венесуэлы, связанных с золотом. Гражданам США будет запрещено торговать золотом, экспортируемым Венесуэлой.

Кроме того, США расширят список компаний, связанных с армией и разведслужбами Кубы. Речь, по словам Дж.Болтона, пойдет о более чем двух десятках компаний.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что Дж.Болтон выступал во Флориде в преддверии намеченных на 6 ноября промежуточных выборов в США. В сообщении отмечается, что объявление о санкциях, вероятно, может понравиться проживающим в этом штате многочисленным кубинским эмигрантам и подтолкнуть их к тому, чтобы проголосовать за республиканцев.