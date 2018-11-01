Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

"Учитывая роспуск парламента Армении силой закона, назначить внеочередные выборы Национального Собрания Армении 9 декабря", - говорится в президентском указе.

Ранее в четверг депутаты Национального Собрания Армении во второй раз не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики, в результате чего парламент распущен силой закона.

16 октября Н.Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Н.Пашинян, являющийся единственным кандидатом, не был избран.

Ранее заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил "Интерфаксу", что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.