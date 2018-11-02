Прогнозы Apple разочаровали рынки

Apple Inc в четвертом финансовом квартале 2017-2018 года увеличила чистую прибыль на 41%, выручку - на 20%, однако прогнозы на текущий квартал, который обычно является для Apple самым прибыльным из-за предрождественского пика продаж, разочаровали инвесторов.

При этом уже имеющиеся результаты во многом стали рекордными для июля-сентября, в том числе благодаря хорошим показателям в сегменте различных сервисов, включая магазин приложений App Store.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в четверг упали на 6,5%. Если темпы снижения сохранятся на торгах в пятницу, капитализация Apple останется выше $1 трлн (по итогам торгов в четверг - $1073,3 млрд), однако усиление падения приведет к потере знакового рубежа.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 29 сентября, составила $14,125 млрд, или $2,91 в расчете на акцию, по сравнению с $10,714 млрд, или $2,07 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 20% - до рекордных для сентябрьского квартала $62,90 млрд с $52,58 млрд. Темпы повышения показателя ускоряются восьмой квартал подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль и выручку компании ниже - $2,78 на акцию и $61,5 млрд соответственно.

"Мы рады сообщить о еще одном рекордном квартале, завершающем невероятный 2018 финансовый год, за который мы отгрузили двухмиллиардное устройство на iOS", - заявил гендиректор Apple Тим Кук.

Согласно прогнозу Apple, в первом финансовом квартале ее выручка будет находиться в диапазоне от $89 млрд до $93 млрд против $88,3 млрд в октябре-декабре 2017 года. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял перед публикацией отчетности $92,9 млрд. Apple ожидает валовую рентабельность от 38% до 38,5%.

Перед выходом результатов Apple аналитик Morgan Stanley Кейти Хьюберти назвала прогноз выручки Apple на октябрь-декабрь "самым важным драйвером инвесторских настроений".

Продажи iPhone в минувшем квартале подскочили на 29%, максимальными темпами за год, благодаря выходу на рынок новых моделей - iPhone XS и iPhone XS Max. Apple поставила на рынок 46,9 млн iPhone. При этом продажи смартфонов вновь не оправдали ожиданий экспертов (консенсус-прогноз 47,5 млн).

Тем не менее, выручка компании в данном сегменте подскочила на 29%, до $37,2 млрд, за счет повышения средней стоимости iPhone до $793. Средний прогноз аналитиков составлял $35,6 млрд для выручки при средней цене $751.

Выручка в сегменте сервисов, включая App Store и Apple Music, поднялась до рекорда. Этот показатель вырос на 17%, до $9,98 млрд. Однако ожидания экспертов были еще выше - $10,2 млрд. На данный момент это второй по величине источник выручки компании после iPhone.

В Большом Китае Apple увеличила выручку с $9,8 млрд до $11,4 млрд, что несколько сгладило опасения инвесторов, связанные с торговой войной США и Китая и торможением роста китайской экономики.

В ходе телеконференции Apple сделала крайне важное заявление: начиная с текущего этого квартала она перестанет публиковать данные о продажах устройств в единицах. Ряд аналитиков рекомендует инвесторов воспринимать это как знак ожидаемого сокращения продаж и желания компании скрыть неудачи.

С начала 2018 года рыночная стоимость компании подскочила на треть, тогда как фондовый индекс Dow Jones вырос на 8,3%.