13-летнего челябинского школьника заподозрили в зверском убийстве старушки

В жестоком убийстве 78-летней жительницы Чесменского района Челябинской области, тело которой было обнаружено со следами истязаний и многочисленными ножевыми ранениями, заподозрили 13-летнего школьника сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Тело пенсионерки обнаружили 29 октября. Преступник нанес ей более 60 ран ножом, бил по голове и лицу, у нее сломана челюсть. Сначала предполагали, что это какой-то безумный наркоман забрался, но потом под подозрение попал внук одной из знакомых убитой", - сказал собеседник агентства, уточнив, что этот подросток - один из основных подозреваемых - родился в 2005 году.
"Он сказал, что требовал денег, а та не давала. В итоге нашел у нее уже после убийства всего 150 рублей", - отметил сотрудник правоохранительных органов.
По его сведениям, с 13-летним подростком сейчас работают следователи. В ходе следствия будет проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза на вменяемость.
В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что по факту жестокого убийства пенсионерки возбуждено уголовное дело, устанавливается круг подозреваемых.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»