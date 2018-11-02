Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

СНГ 02.11.2018 12:47

13-летнего челябинского школьника заподозрили в зверском убийстве старушки

В жестоком убийстве 78-летней жительницы Чесменского района Челябинской области, тело которой было обнаружено со следами истязаний и многочисленными ножевыми ранениями, заподозрили 13-летнего школьника сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Тело пенсионерки обнаружили 29 октября. Преступник нанес ей более 60 ран ножом, бил по голове и лицу, у нее сломана челюсть. Сначала предполагали, что это какой-то безумный наркоман забрался, но потом под подозрение попал внук одной из знакомых убитой", - сказал собеседник агентства, уточнив, что этот подросток - один из основных подозреваемых - родился в 2005 году.

"Он сказал, что требовал денег, а та не давала. В итоге нашел у нее уже после убийства всего 150 рублей", - отметил сотрудник правоохранительных органов.

По его сведениям, с 13-летним подростком сейчас работают следователи. В ходе следствия будет проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза на вменяемость.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что по факту жестокого убийства пенсионерки возбуждено уголовное дело, устанавливается круг подозреваемых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]