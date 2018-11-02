Следующее заседание глав правительств стран СНГ состоится в мае будущего года в Ашхабаде

Очередное заседание глав правительств стран СНГ пройдет в мае 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщил председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.
"По предложению Туркменистана решено провести очередное заседание совета глав правительств в конце мая 2019 года в Ашхабаде, предположительно, 31 мая", - сказал С.Лебедев на заседании глав правительств стран СНГ в Астане в пятницу.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»