Следующее заседание глав правительств стран СНГ состоится в мае будущего года в Ашхабаде

Очередное заседание глав правительств стран СНГ пройдет в мае 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщил председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

"По предложению Туркменистана решено провести очередное заседание совета глав правительств в конце мая 2019 года в Ашхабаде, предположительно, 31 мая", - сказал С.Лебедев на заседании глав правительств стран СНГ в Астане в пятницу.