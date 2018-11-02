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СНГ 02.11.2018 12:26

Следующее заседание глав правительств стран СНГ состоится в мае будущего года в Ашхабаде

Очередное заседание глав правительств стран СНГ пройдет в мае 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщил председатель исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев.

"По предложению Туркменистана решено провести очередное заседание совета глав правительств в конце мая 2019 года в Ашхабаде, предположительно, 31 мая", - сказал С.Лебедев на заседании глав правительств стран СНГ в Астане в пятницу.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, СНГ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]