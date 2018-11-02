Силы саудовской коалиции нанесли удар по военной базе хуситов близ Саны

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая в Йемене борьбу с повстанцами-хуситами, нанесла удар по военной базе в районе находящейся под контролем боевиков столицы страны Саны, сообщил в пятницу в коммюнике представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Операция была нацелена на уничтожение ракетных пусковых установок складов, а также объектов, на которых производились снаряды на военной базе "Аль-Далами" близ Саны", - говорится в документе.

По словам Т.аль-Малики, "это были законные военные цели". При этом он пообещал предоставить позже в пятницу соответствующие доказательства.

Представитель коалиции отметил, что аэропорт Саны продолжает принимать рейсы с помощью ООН и других гуманитарных организаций.

Удар по базе нанесен спустя сутки после того, как правительство Йемена предложило повстанцам возобновить мирные переговоры.