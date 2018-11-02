Силы саудовской коалиции нанесли удар по военной базе хуситов близ Саны

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая в Йемене борьбу с повстанцами-хуситами, нанесла удар по военной базе в районе находящейся под контролем боевиков столицы страны Саны, сообщил в пятницу в коммюнике представитель коалиции Турки аль-Малики.
"Операция была нацелена на уничтожение ракетных пусковых установок складов, а также объектов, на которых производились снаряды на военной базе "Аль-Далами" близ Саны", - говорится в документе.
По словам Т.аль-Малики, "это были законные военные цели". При этом он пообещал предоставить позже в пятницу соответствующие доказательства.
Представитель коалиции отметил, что аэропорт Саны продолжает принимать рейсы с помощью ООН и других гуманитарных организаций.
Удар по базе нанесен спустя сутки после того, как правительство Йемена предложило повстанцам возобновить мирные переговоры.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»