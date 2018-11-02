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Дальнее зарубежье 02.11.2018 13:01

Силы саудовской коалиции нанесли удар по военной базе хуситов близ Саны

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая в Йемене борьбу с повстанцами-хуситами, нанесла удар по военной базе в районе находящейся под контролем боевиков столицы страны Саны, сообщил в пятницу в коммюнике представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Операция была нацелена на уничтожение ракетных пусковых установок складов, а также объектов, на которых производились снаряды на военной базе "Аль-Далами" близ Саны", - говорится в документе.

По словам Т.аль-Малики, "это были законные военные цели". При этом он пообещал предоставить позже в пятницу соответствующие доказательства.

Представитель коалиции отметил, что аэропорт Саны продолжает принимать рейсы с помощью ООН и других гуманитарных организаций.

Удар по базе нанесен спустя сутки после того, как правительство Йемена предложило повстанцам возобновить мирные переговоры.

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Тэги: ЙЕМЕН, КОАЛИЦИЯ, БАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]