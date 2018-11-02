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СНГ 02.11.2018 13:32

Киргизия нацелена на интеграцию со странами СНГ - премьер

Киргизия неизменно выступает за укрепление интеграции между странами-членами СНГ, заявил в пятницу глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Совета глав правительств Содружества в Астане.

"Позиция правительства Киргизии по сотрудничеству в рамках СНГ остается неизменной, мы выступаем за дальнейшее укрепление интеграции государств-участников СНГ и наращивание взаимодействия в многостороннем формате", - сказал на заседании М.Абылгазиев, слова которого приводит пресс-служба киргизского правительства.

Приоритетными областями взаимодействия стран Содружества остаются развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, отметил киргизский премьер.

"Хочу подчеркнуть, что в течение последних двух лет нами проделана определенная работа в направлении адаптации нашей Организации к современным реалиям в рамках принятого 16 сентября 2016 года в городе Бишкек решения Совета глав государств СНГ о проведении комплекса организационных и практических мер, направленных на повышение эффективности деятельности уставных и отраслевых органов Содружества", - сказал М.Абылгазиев.

По его словам, отраслевые органы должны сконцентрироваться на практической реализации положений решения об адаптации Содружества к современным реалиям, в части решения практических вопросов отраслевого и межотраслевого взаимодействия.

Кроме того, М.Абылгазиев заявил о необходимости полного использования потенциала Договора о зоне свободной торговли, который является "главным инструментом дальнейшего расширения торгово-экономических связей между нашими странами".

"Мы все знаем, что имеется большой нереализованный потенциал в этой сфере. Как сторонник создания максимально благоприятных условий для взаимной торговли, киргизская сторона выступает за продолжение работы по дальнейшему снижению количества защитных мер и устранению излишних барьеров в торговле", - подчеркнул киргизский премьер.

Он предложил реализацию инициативы под названием "Межрегиональный форум губернаторов на пространстве Содружества".

"Полагаю, что данная инициатива будет способствовать совместной работе по диверсификации номенклатуры экспортных и импортных операций, созданию совместных предприятий, сотрудничеству по технологическому и инновационному преобразованию во всех сферах экономики, стимулированию производства с учетом экологических аспектов, которые могут значительно укрепить экономическую взаимосвязь наших регионов в рамках СНГ", - добавил премьер-министр Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, СНГ, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]