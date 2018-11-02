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ТЭК 02.11.2018 12:29

SOCAR довела число АЗС в Румынии до 40

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, говорится в сообщении SOCAR Petroleum SA Romania (румынская «дочка» SOCAR - ИФ-Аз).

«АЗС введена в эксплуатацию в третьем по величине город Румынии – Тимишоара. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом "SOCAR" в Румынии, достигло 40», - отмечается в сообщении.

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах Румынии.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. В период 2011-2017гг инвестировала $77,7 млн в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, SOCAR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]