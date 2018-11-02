SOCAR довела число АЗС в Румынии до 40

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, говорится в сообщении SOCAR Petroleum SA Romania (румынская «дочка» SOCAR - ИФ-Аз).

«АЗС введена в эксплуатацию в третьем по величине город Румынии – Тимишоара. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом "SOCAR" в Румынии, достигло 40», - отмечается в сообщении.

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах Румынии.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. В период 2011-2017гг инвестировала $77,7 млн в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии.

Н.Аббасова