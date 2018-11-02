«Агролизинг» направит более 2,5 млн манатов на закупку удобрений

ОАО «Агролизинг» заключило контракт предусматривающий поставку минеральных удобрений на сумму более 2,5 млн манатов.
Согласно материалам, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, ОАО «Агролизинг» заключило контракт с ООО «Azfert» на поставку сульфата калия и сульфата аммония.
Стоимость контракта составляет 2 млн 584 тыс. манатов.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»