Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

АПК 02.11.2018 12:35

«Агролизинг» направит более 2,5 млн манатов на закупку удобрений

ОАО «Агролизинг» заключило контракт предусматривающий поставку минеральных удобрений на сумму более 2,5 млн манатов.

Согласно материалам, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, ОАО «Агролизинг» заключило контракт с ООО «Azfert» на поставку сульфата калия и сульфата аммония.

Стоимость контракта составляет 2 млн 584 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АГРОЛИЗИНГ, УДОБРЕНИЯ, КОНТРАКТ


Похожие новости


Агролизинг отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации для строительства пунктов заготовки хлопка Агролизинг закупает технологическое оборудование Азербайджанская Агролизинг отбирает услуги по страхованию сельхозтехники Азербайджанский Агролизинг отбирает услуги по страхованию автомобилей Агролизинг получит 18 млн манатов на закупку сельхозтехники и племенных животных

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]