Пакистанские власти на фоне массовых протестов задерживают освобождение христианки

Власти Пакистана отложили освобождение христианки Асии Биби, смертный приговор в отношении которой по делу о богохульстве ранее отменил Верховный суд, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, это произошло на фоне провала переговоров о судьбе А.Биби между правительством и радикальными исламистами, которые требуют публичного повешения А.Биби.

В пятницу продолжились демонстрации против освобождения христианки: так, около 2 тыс. сторонников исламистов блокировали ключевую дорогу между Исламабадом и Равалпинди, вызвав автомобильные пробки.

Кроме этого, адвокат духовного лица в провинции Пенджаб, который инициировал судебное разбирательство в отношении А.Биби, подал апелляцию в Верховный суд на освобождение христианки. АП отмечает, что сроки рассмотрения апелляции пока не определены, однако этот юридический процесс может отложить освобождение А.Биби на еще больший срок.

Тем временем власти усилили охрану места отбывания наказания А.Биби, ее точное местонахождение не раскрывается. Накануне сообщалось, что сотрудники этой тюрьмы ранее арестовали двух других заключенных, которые намеревались задушить А.Биби.

В середине октября из Великобритании вместе с детьми вернулся муж А.Биби, который ожидает ее освобождения. По информации АП, Франция и Испания предложили ей убежище, однако семья А.Биби не рассказывает, где намерена жить после отъезда из Пакистана.

Ранее верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор А.Биби, которая в 2010 году была приговорена к смертной казни за богохульство.

А.Биби была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда, что, в соответствии с законодательством Пакистана, влечет за собой высшую меру наказания.

Обвинения против А.Биби были выдвинуты в 2009 году. В то время у нее произошла ссора с несколькими женщинами-мусульманками, с которыми она работала. В рамках следствия А.Биби заявила, что женщины допускали оскорбительные высказывания в ее адрес в связи с тем, что она относит себя к христианам.

В ответ на это А.Биби три раза непочтительно высказалась о пророке Мухаммеде. По ее словам, через несколько дней после ссоры ее избила толпа мусульман.

А.Биби ранее грозило стать первой женщиной в Пакистане, которую могли казнить за богохульство в соответствии с законодательством.