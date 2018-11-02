В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с менеджерами компании MHWirth, которая является ведущим мировым поставщиком буровых услуг. В ней приняли участие ректор вуза Эльмар Гасымов, Первый вице-президент MHWirth по операциям в Каспийском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Йоханнес Эйкланд, руководители представительства компании в Азербайджане – Генеральный менеджер Руфат Зиядханов и менеджер отдела коммерческих услуг Азер Мамедов, заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН Манафаддин Намазов и другие руководящие сотрудники вуза.
Приветствовав гостей, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов остановился на последних достижениях БВШН, рассказал об учебных программах вуза и его выпускниках. Он отметил, что знание английского языка, на котором ведется обучение в БВШН, помогает интеграции студентов и выпускников в деловую и профессиональную среду транснациональных компаний нефтегазового и энергетического сектора.
Первый вице-президент MHWirth Йоханнес Эйкланд поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за встречу и возможность посетить кампус вуза, который он назвал впечатляющим. Он подчеркнул, что компания, которая вот уже более ста лет являющаяся лидирующим поставщиков буровых услуг и оборудования, уделяет особое внимание привлечению национальных кадров к работе в своих представительствах, в том числе и в Азербайджане, где для сотрудников организуются тренинги, семинары и курсы повышения квалификации. Поэтому, сказал Йоханнес Эйкланд, компания заинтересована в сотрудничестве с кафедрами нефтегазовой инженерии и инженерии по автоматизации процессов БВШН. По его словам, представительство MHWirth в Азербайджане, которое активно внедряет автоматизацию на своем производстве, может принять на работу выпускников вуза по этой специализации. Затем первый вице-президент MHWirth пригласил преподавателей и студентов БВШН посетить представительство компании в республике, ознакомиться с ее деятельностью и программами обучения для сотрудников.
Своим видением перспектив налаживания связей Высшей школы с компанией поделились заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН Манафаддин Намазов и заведующий кафедрой нефтегазовой инженерии Фарад Камьяби. По окончании встречи гости ознакомились с кампусом вуза, проявив особый интерес к расположенным здесь учебным лабораториям и центрам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»