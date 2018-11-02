Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

02.11.2018 12:42

В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с менеджерами компании MHWirth, которая является ведущим мировым поставщиком буровых услуг. В ней приняли участие ректор вуза Эльмар Гасымов, Первый вице-президент MHWirth по операциям в Каспийском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Йоханнес Эйкланд, руководители представительства компании в Азербайджане – Генеральный менеджер Руфат Зиядханов и менеджер отдела коммерческих услуг Азер Мамедов, заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН Манафаддин Намазов и другие руководящие сотрудники вуза.

Приветствовав гостей, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов остановился на последних достижениях БВШН, рассказал об учебных программах вуза и его выпускниках. Он отметил, что знание английского языка, на котором ведется обучение в БВШН, помогает интеграции студентов и выпускников в деловую и профессиональную среду транснациональных компаний нефтегазового и энергетического сектора.

Первый вице-президент MHWirth Йоханнес Эйкланд поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за встречу и возможность посетить кампус вуза, который он назвал впечатляющим. Он подчеркнул, что компания, которая вот уже более ста лет являющаяся лидирующим поставщиков буровых услуг и оборудования, уделяет особое внимание привлечению национальных кадров к работе в своих представительствах, в том числе и в Азербайджане, где для сотрудников организуются тренинги, семинары и курсы повышения квалификации. Поэтому, сказал Йоханнес Эйкланд, компания заинтересована в сотрудничестве с кафедрами нефтегазовой инженерии и инженерии по автоматизации процессов БВШН. По его словам, представительство MHWirth в Азербайджане, которое активно внедряет автоматизацию на своем производстве, может принять на работу выпускников вуза по этой специализации. Затем первый вице-президент MHWirth пригласил преподавателей и студентов БВШН посетить представительство компании в республике, ознакомиться с ее деятельностью и программами обучения для сотрудников.

Своим видением перспектив налаживания связей Высшей школы с компанией поделились заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН Манафаддин Намазов и заведующий кафедрой нефтегазовой инженерии Фарад Камьяби. По окончании встречи гости ознакомились с кампусом вуза, проявив особый интерес к расположенным здесь учебным лабораториям и центрам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]