Главы правительств стран СНГ договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере ПВО, космоса и на случай ядерных аварий

Решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы ПВО СНГ и соглашение о взаимодействии на случай аварий на атомных объектах подписали в пятницу в Астане главы правительств стран Содружества.
В частности, подписано Соглашение о взаимодействии стран СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.
Как ранее сообщили в аппарате правительства России, соглашение направлено на обеспечение сохранности и безопасности объектов использования атомной энергетики, в том числе находящихся на трансграничных территориях, а также при перемещении радиоактивных материалов (ядерного топлива) через границы государств-участников СНГ.
"Документ учитывает необходимость трансграничного перемещения специалистов, оборудования и материалов, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях и радиационной безопасностью в целом", - пояснил сотрудник аппарата правительства.
Что касается соглашения об осуществлении совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, то, как ранее отметили в аппарате кабинета министров, "в документе конкретизируются положения, касающиеся технологий, обмена информацией, охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, защиты имущества, экспортного контроля и таможенного регулирования".
Соглашение было подписано в развитие принятой на Совете глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Всего по итогам встречи глав правительств СНГ в Астане подписано 17 документов.
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