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СНГ 02.11.2018 14:14

Главы правительств стран СНГ договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере ПВО, космоса и на случай ядерных аварий

Решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы ПВО СНГ и соглашение о взаимодействии на случай аварий на атомных объектах подписали в пятницу в Астане главы правительств стран Содружества.

В частности, подписано Соглашение о взаимодействии стран СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Как ранее сообщили в аппарате правительства России, соглашение направлено на обеспечение сохранности и безопасности объектов использования атомной энергетики, в том числе находящихся на трансграничных территориях, а также при перемещении радиоактивных материалов (ядерного топлива) через границы государств-участников СНГ.

"Документ учитывает необходимость трансграничного перемещения специалистов, оборудования и материалов, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях и радиационной безопасностью в целом", - пояснил сотрудник аппарата правительства.

Что касается соглашения об осуществлении совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, то, как ранее отметили в аппарате кабинета министров, "в документе конкретизируются положения, касающиеся технологий, обмена информацией, охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, защиты имущества, экспортного контроля и таможенного регулирования".

Соглашение было подписано в развитие принятой на Совете глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Всего по итогам встречи глав правительств СНГ в Астане подписано 17 документов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СНГ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]