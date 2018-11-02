Парламент полностью укомплектовал вакантные места судей в Высшие и Апелляционные суды Азербайджана

Милли меджлис (парламент) Азербайджана рассмотрел в пятницу вопрос назначения судей на вакантные места в Высшие и Апелляционные суды Азербайджана, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
«В повестке дня сегодня стоит вопрос о назначении судей на вакантные места в Высшие и Апелляционные суды Азербайджана. Если парламент сегодня утвердит все кандидатуры, то составы Высших и Апелляционных судов страны будут полностью укомплектованы», - сказал на пятничном пленарном заседании Милли меджлиса председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.
По его словам, четыре вакантных места имеются в Высшие суды Азербайджана и более 25 вакантных мест – в Апелляционные суды.
«Судья Бакинского Апелляционного суда Санан Гаджиев является кандидатом в судьи Высшего суда Азербайджана, поэтому в Бакинский Апелляционный суд будут назначены не только судьи на 11 вакантных мест, но и на место С.Гаджиева», - отметил глава парламентского комитета.
Он подчеркнул, что в Азербайджане в последние годы наблюдается усиление судебной системы.
«По сравнению с 2007 годом сегодня в Азербайджане в 2 раза увеличилось количество судей. В отношении 230 судей за последние годы были применены административные меры наказания. Более 100 судей были отдалены от судебной деятельности», - сказал А.Гусейнли.
По его словам, близится к завершению процесс отбора кандидатов в судьи судов первой инстанции. «Среди 800 кандидатов конкурс на эти должности успешно прошли 108 человек», - отметил А.Гусейнли.
Затем, после дебатов, депутаты проголосовали за назначение судей на вакантные места в Высшие и Апелляционные судебные инстанции страны.
По итогам голосования, С.Гаджиев был назначен судьей Высшего суда Азербайджана.
Три человека назначены судьями в Нахчыванский Высший суд, 12 – в Бакинский Апелляционный суд, по четыре – в Сумгайытский и Шекинский Апелляционные суды, пять – в Ширванский Апелляционный суд и трое – в Гянджинский Апелляционный суд.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»