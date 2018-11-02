Бывший заместитель председателя Следственного комитета Армении, бывший начальник главного управления по расследованию особо важных дел Ваагн Арутюнян решением суда арестован заочно на два месяца в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте В.Арутюняна", - сказал адвокат фигуранта Мигран Погосян "Интерфаксу".

По его словам, решение суда будет обжаловано.

В.Арутюнян не присутствовал на заседании суда, поскольку находится на лечении в Москве. В минувший четверг он сообщил журналистам, что не скрывался от следствия, сообщил следователю о своем местонахождении, а также выразил удивление в связи с тем, что его объявили в розыск, зная, где он находится.

Ранее В.Арутюнян был объявлен в розыск в рамках расследуемого Специальной следственной службой Армении уголовного дела о массовых беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване.

По данным Специальной следственной службы, в ходе следствия установлено, что В.Арутюнян, занимавший в 2008 году должность руководителя Следственной группы по расследованию событий 1-2 марта 2008 года, и баллистический эксперт сфальсифицировали улики, чтобы скрыть участие в подавлении акций протеста подразделений ВС Армении.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли 10 человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".