Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

Регион 02.11.2018 14:01

В Армении по "делу 1 марта" заочно арестован бывший замглавы СК страны

Бывший заместитель председателя Следственного комитета Армении, бывший начальник главного управления по расследованию особо важных дел Ваагн Арутюнян решением суда арестован заочно на два месяца в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте В.Арутюняна", - сказал адвокат фигуранта Мигран Погосян "Интерфаксу".

По его словам, решение суда будет обжаловано.

В.Арутюнян не присутствовал на заседании суда, поскольку находится на лечении в Москве. В минувший четверг он сообщил журналистам, что не скрывался от следствия, сообщил следователю о своем местонахождении, а также выразил удивление в связи с тем, что его объявили в розыск, зная, где он находится.

Ранее В.Арутюнян был объявлен в розыск в рамках расследуемого Специальной следственной службой Армении уголовного дела о массовых беспорядках 1 марта 2008 года в Ереване.

По данным Специальной следственной службы, в ходе следствия установлено, что В.Арутюнян, занимавший в 2008 году должность руководителя Следственной группы по расследованию событий 1-2 марта 2008 года, и баллистический эксперт сфальсифицировали улики, чтобы скрыть участие в подавлении акций протеста подразделений ВС Армении.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну летом были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли 10 человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, СК, ЭКС/ЧИНОВНИК, АРЕСТ


Похожие новости


Следователи в Армении проверяют сообщения о нарушениях в ходе выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]