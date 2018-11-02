Парламент Азербайджана 13 ноября начнет обсуждать госбюджет на 2019 год

Милли Меджлис (парламент) 13 ноября 2018 года начнет обсуждение по проекту государственного бюджета Азербайджана на 2019 год, заявил спикер парламента Азербайджана Октай Асадов.

«На следующей неделе на совместных заседаниях парламентских комитетов будет рассматриваться законопроект о госбюджете Азербайджана на 2019 год. Затем документ будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса, намеченного на 13 ноября», - отметил О.Асадов, сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из цены на нефть в $60 за баррель (на 2018 год - $55 за баррель).

Доходы госбюджета на 2019 год прогнозируются на уровне 22 млрд 917,5 млн манатов (рост по сравнению с 2018г на 3,5%), расходы – 24 млрд 780,1 млн манатов (рост на 7,3%).

Правительство Азербайджана дефицит госбюджета на 2019 год прогнозирует на уровне 1 млрд 862,6 млн манатов или 2,3% ВВП.

В структуре доходов 59,8% или 13 млрд 700,3 млн манатов планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 40,2% или 9 млрд 217,2 млн манатов – от ненефтяного сектора. По сравнению с 2018 годом рост поступлений в бюджет от нефтяного сектора запланирован на 2,7%, от ненефтяного – на 4,7%.

В структуре расходов на следующий год на оборону планируется направить 3 млрд 37,6 млн манатов или 12,2% всех расходов, в том числе вооруженным силам – около 1,5 млрд манатов, на национальную безопасность – 157 млн манатов.

Кроме этого, на общегосударственные расходы предусмотрено выделение 3 млрд 871,8 млн манатов, образование – 2 млрд 274,6 млн манатов, здравоохранение – 1 млрд 48,3 млн манатов, соцзащиту и соцобеспечение – 2 млрд 553,4 млн манатов.

Государственные капвложения на 2019 год предусмотрены в размере 6 млрд 825,2 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2018 году утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

Р.Бабаев