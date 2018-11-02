В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил крайнюю обеспокоенность планами США по выводу своих вооружений в космос, заявив, что, по мнению ряда экспертов, поставит крест на стратегической стабильности.

"Нас очень тревожит опасность превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния. Эта тема приобретает в последнее время все более тревожное звучание", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как подчеркнул российский министр, "тут тоже необходим углубленный профессиональный, ответственный разговор (с США), иначе ситуация грозит выйти из-под контроля, и тогда, как говорят некоторые эксперты, о стратегической и безопасности можно будет забыть".

Говоря о других факторах, негативно влияющих на стратегическую стабильность, С.Лавров назвал "проблемы, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Европе, а теперь и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Конечно же, они напрямую влияют на стратегическую стабильность, их нельзя оставлять за скобками любых честных профессиональных дискуссий", - подчеркнул глава МИД РФ.