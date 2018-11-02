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СНГ 02.11.2018 15:02

В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил крайнюю обеспокоенность планами США по выводу своих вооружений в космос, заявив, что, по мнению ряда экспертов, поставит крест на стратегической стабильности.

"Нас очень тревожит опасность превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния. Эта тема приобретает в последнее время все более тревожное звучание", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как подчеркнул российский министр, "тут тоже необходим углубленный профессиональный, ответственный разговор (с США), иначе ситуация грозит выйти из-под контроля, и тогда, как говорят некоторые эксперты, о стратегической и безопасности можно будет забыть".

Говоря о других факторах, негативно влияющих на стратегическую стабильность, С.Лавров назвал "проблемы, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Европе, а теперь и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Конечно же, они напрямую влияют на стратегическую стабильность, их нельзя оставлять за скобками любых честных профессиональных дискуссий", - подчеркнул глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КОСМОС, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]