В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил крайнюю обеспокоенность планами США по выводу своих вооружений в космос, заявив, что, по мнению ряда экспертов, поставит крест на стратегической стабильности.
"Нас очень тревожит опасность превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния. Эта тема приобретает в последнее время все более тревожное звучание", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой ОБСЕ Томасом Гремингером.
Как подчеркнул российский министр, "тут тоже необходим углубленный профессиональный, ответственный разговор (с США), иначе ситуация грозит выйти из-под контроля, и тогда, как говорят некоторые эксперты, о стратегической и безопасности можно будет забыть".
Говоря о других факторах, негативно влияющих на стратегическую стабильность, С.Лавров назвал "проблемы, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Европе, а теперь и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Конечно же, они напрямую влияют на стратегическую стабильность, их нельзя оставлять за скобками любых честных профессиональных дискуссий", - подчеркнул глава МИД РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»