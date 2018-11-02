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Финансы 02.11.2018 13:31

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Белоруссии в 2019-2020 годах

Всемирный банк ожидает замедления роста белорусской экономики до 2-2,5% в год в среднесрочной перспективе, сообщила экономист ВБ Марина Сидоренко, презентуя в пятницу в Минске обновленный экономический обзор банка для Белоруссии.

"Ежегодные темпы роста белорусской экономики замедлятся до 2-2,5%", - сказала М.Сидоренко.

По ее словам, характерное для Белоруссии восстановление экономического роста в 2017-2018 годах основано на циклических факторах. "Когда действие эффекта низкой базы 2017 года прекратится, экономический рост замедлится", - пояснила экономист.

При этом эксперт связывает поддержание макроэкономической стабильности в Белоруссии с реализацией монетарной политики. "Если продолжится реализация уверенной монетарной политики, то продолжится развитие частного сектора экономики", - сказала М.Сидоренко.

В качестве основных рисков, которые угрожают стабильности белорусской экономики, она назвала предстоящие платежи по внешнему долгу и возможное снижение внешнего спроса. "Внешний спрос со стороны России и мировые цены на сырьё будут очень сильно влиять на экономику Беларуси", - считает экономист.

Как сообщалось, в апрельском экономическом обзоре Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Белоруссии в 2018 году на 2,9% с последующим замедлением до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВБ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]