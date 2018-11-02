Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Белоруссии в 2019-2020 годах

Всемирный банк ожидает замедления роста белорусской экономики до 2-2,5% в год в среднесрочной перспективе, сообщила экономист ВБ Марина Сидоренко, презентуя в пятницу в Минске обновленный экономический обзор банка для Белоруссии.
"Ежегодные темпы роста белорусской экономики замедлятся до 2-2,5%", - сказала М.Сидоренко.
По ее словам, характерное для Белоруссии восстановление экономического роста в 2017-2018 годах основано на циклических факторах. "Когда действие эффекта низкой базы 2017 года прекратится, экономический рост замедлится", - пояснила экономист.
При этом эксперт связывает поддержание макроэкономической стабильности в Белоруссии с реализацией монетарной политики. "Если продолжится реализация уверенной монетарной политики, то продолжится развитие частного сектора экономики", - сказала М.Сидоренко.
В качестве основных рисков, которые угрожают стабильности белорусской экономики, она назвала предстоящие платежи по внешнему долгу и возможное снижение внешнего спроса. "Внешний спрос со стороны России и мировые цены на сырьё будут очень сильно влиять на экономику Беларуси", - считает экономист.
Как сообщалось, в апрельском экономическом обзоре Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Белоруссии в 2018 году на 2,9% с последующим замедлением до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020 году.
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