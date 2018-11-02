Переговоры по карабахскому урегулированию ведутся между Азербайджаном и Арменией – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в пятницу заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта ведутся между Арменией и Азербайджаном.

"Для того, чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет. И я бы не стал, честно говоря, выдвигать предварительные условия для того, чтобы начать рассматривать сущностные вопросы нагорно-карабахского урегулирования", - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос о возможности привлечения к переговорам Нагорного Карабаха.

Российский министр отметил, что вопрос о привлечении нагорно-карабахской стороны к переговорам "должен решаться самими сторонами конфликта".

"В свое время карабахские представители участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства эта практика была изменена и переговоры уже много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном", - отметил глава МИД РФ.

"Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха", - сказал С.Лавров.