Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.

Учитывая активность и положительные отзывы клиентов по скидочным кредитным кампаниям «Легко и с пользой» и «Осень – время низких процентов», Банк Республика продлевает эти кампании до 30 ноября.
В рамках кредитной кампании “Легко и с пользой, все клиенты обратившиеся в банк, получают возможность взять кредит по выгодной ставке, начиная от 20% годовых! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов, а срок 36 месяцев. В зависимости от официального дохода кредит на сумму до 5 000 манатов может быть предоставлен без поручителя.
Кампания по микро кредитам «Осень - время для низких процентов» объявлена для предпринимателей. Согласно условиям кампании, предприниматели получают возможность взять микро кредиты по микро процентам, то есть, начиная с 12% годовых на сумму до 50.000 манат и с 0% комиссией.
Отметим, что все клиенты Банка легко и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»