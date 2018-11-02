Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.

Учитывая активность и положительные отзывы клиентов по скидочным кредитным кампаниям «Легко и с пользой» и «Осень – время низких процентов», Банк Республика продлевает эти кампании до 30 ноября.

В рамках кредитной кампании “Легко и с пользой, все клиенты обратившиеся в банк, получают возможность взять кредит по выгодной ставке, начиная от 20% годовых! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов, а срок 36 месяцев. В зависимости от официального дохода кредит на сумму до 5 000 манатов может быть предоставлен без поручителя.

Кампания по микро кредитам «Осень - время для низких процентов» объявлена для предпринимателей. Согласно условиям кампании, предприниматели получают возможность взять микро кредиты по микро процентам, то есть, начиная с 12% годовых на сумму до 50.000 манат и с 0% комиссией.

Отметим, что все клиенты Банка легко и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.