В Грузии отказались от идеи культивирования марихуаны

Законопроект о культивировании марихуаны в Грузии будет отозван, сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым.
"Главным вопросом, который обсуждался с патриархом, был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве из парламента. Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали", - сказал И.Кобахидзе журналистам в пятницу, после встречи с патриархом Грузии.
Рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны в медицинских и косметических целях было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.
Один из авторов данного законопроекта председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил журналистам, что культивирование марихуаны в медицинских и косметических целях принесло бы Грузии миллиардные доходы, однако подчеркнул, что без согласия с церковью и обществом решение не может быть принято.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»