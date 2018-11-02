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Регион 02.11.2018 14:05

В Грузии отказались от идеи культивирования марихуаны

Законопроект о культивировании марихуаны в Грузии будет отозван, сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым.

"Главным вопросом, который обсуждался с патриархом, был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве из парламента. Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали", - сказал И.Кобахидзе журналистам в пятницу, после встречи с патриархом Грузии.

Рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны в медицинских и косметических целях было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.

Один из авторов данного законопроекта председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил журналистам, что культивирование марихуаны в медицинских и косметических целях принесло бы Грузии миллиардные доходы, однако подчеркнул, что без согласия с церковью и обществом решение не может быть принято.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, МАРИХУАНА, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]