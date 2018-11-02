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Дальнее зарубежье 02.11.2018 16:42

В Германии подан групповой иск к Volkswagen в связи с "дизельгейтом"

Федеральное объединение центров защиты прав потребителей и Общегерманский автомобильный клуб ADAC подали первый, прецедентный, групповой иск в отношении автопроизводителя Volkswagen AG.

Высший земельный суд в Брауншвейге подтвердил получение документа, сообщает Deutsche Welle.

Цель иска состоит в том, чтобы определить ответственность VW перед автовладельцами в связи с манипулированием данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Автопроизводитель "злоупотребил доверием потребителей и обязан возместить ущерб", заявил председатель Федерального объединения центров защиты прав потребителей Клаус Мюллер.

Срок исковой давности по претензиям о возмещении ущерба от действий VW истекает в декабре 2018 года. Большая коалиция добилась принятия закона о прецедентном иске, чтобы остановить истечение срока, и он вступил в силу 1 ноября.

В иске упоминается определенный тип дизельного двигателя - ЕА189. Нынешние и бывшие владельцы автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat с этим двигателем могут бесплатно присоединиться к иску.

Если процесс завершится только установлением ущерба, а не соглашением о его возмещении, автовладельцам придется подавать иски к VW о возмещении подтвержденного этим судебным решением ущерба в индивидуальном порядке.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв автомобилей компании с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму свыше $18 млрд в рамках урегулирования скандала.

В Германии Volkswagen и другие автопроизводители пока отказываются компенсировать ущерб, нанесенный их действиями владельцам дизельных автомобилей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, ДИЗЕЛЬГЕЙТ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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