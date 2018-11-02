Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании возможностей ТК «Восток-Запад»

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Новруз Мамедов и Бакытджан Сагинтаев подтвердили заинтересованность Баку и Астаны в максимальном использовании транзитных возможностей транспортного коридора «Восток-Запад».
Н.Мамедов в пятницу в Астане провел встречу с казахстанским коллегой, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.
«В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, актуальные региональные и международные процессы. Премьеры отметили, что Азербайджан и Казахстан расположены вдоль международного транспортного коридора, пролегающего от Китая до Европы, и выразили заинтересованность двух стран в максимальном использовании его транзитных возможностей», - отмечается в информации.
По мнению премьеров, с этой точки зрения большую значимость представляют: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, новый Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога, соединяющая между собой западные и восточные регионы Казахстана и морской порт Курык.
Азербайджанский премьер заявил о наличии широких возможностей для расширения двусторонних связей между Баку и Астаной. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивает двустороннее эффективное сотрудничество с Казахстаном», - сказал Н.Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.
Р.Бабаев
Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Министр обороны Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
До стабилизации ситуации в Армении переговоры по Карабаху вряд ли активизируются - Лавров
Прогнозы Apple разочаровали рынки
Кук включил Россию в "слабые рынки" Apple
В Азербайджане создается Мониторинговый центр для защиты чистоты азербайджанского языка
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Вооруженные силы Египта и еще пяти арабских стран проведут совместные военные учения
В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth
Nar организовал семинар для студентов на тему мобильной связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»