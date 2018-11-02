Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании возможностей ТК «Восток-Запад»

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Новруз Мамедов и Бакытджан Сагинтаев подтвердили заинтересованность Баку и Астаны в максимальном использовании транзитных возможностей транспортного коридора «Восток-Запад».

Н.Мамедов в пятницу в Астане провел встречу с казахстанским коллегой, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, актуальные региональные и международные процессы. Премьеры отметили, что Азербайджан и Казахстан расположены вдоль международного транспортного коридора, пролегающего от Китая до Европы, и выразили заинтересованность двух стран в максимальном использовании его транзитных возможностей», - отмечается в информации.

По мнению премьеров, с этой точки зрения большую значимость представляют: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, новый Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога, соединяющая между собой западные и восточные регионы Казахстана и морской порт Курык.

Азербайджанский премьер заявил о наличии широких возможностей для расширения двусторонних связей между Баку и Астаной. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивает двустороннее эффективное сотрудничество с Казахстаном», - сказал Н.Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Р.Бабаев