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Транспорт и связь 02.11.2018 14:30

Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании возможностей ТК «Восток-Запад»

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Новруз Мамедов и Бакытджан Сагинтаев подтвердили заинтересованность Баку и Астаны в максимальном использовании транзитных возможностей транспортного коридора «Восток-Запад».

Н.Мамедов в пятницу в Астане провел встречу с казахстанским коллегой, сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, актуальные региональные и международные процессы. Премьеры отметили, что Азербайджан и Казахстан расположены вдоль международного транспортного коридора, пролегающего от Китая до Европы, и выразили заинтересованность двух стран в максимальном использовании его транзитных возможностей», - отмечается в информации.

По мнению премьеров, с этой точки зрения большую значимость представляют: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, новый Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога, соединяющая между собой западные и восточные регионы Казахстана и морской порт Курык.

Азербайджанский премьер заявил о наличии широких возможностей для расширения двусторонних связей между Баку и Астаной. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивает двустороннее эффективное сотрудничество с Казахстаном», - сказал Н.Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ТРАНЗИТ, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]