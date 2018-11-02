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Финансы 02.11.2018 14:45

ГИП Азербайджана на 2019г оценивается в около 7 млрд манатов

Правительство Азербайджана оценивает Государственную инвестиционную программу (ГИП) на 2019 год в 6 млрд 825,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

На 2018г ГИП оценивается в 7 млрд 78 млн манатов.

ГИП на 2019 год будет формироваться из двух источников: средств государственного бюджета – 5 млрд 129,6 млн манатов, привлекаемых иностранных кредитов –1 млрд 695,7 млн манатов.

Согласно планам правительства, в инфраструктурные проекты в следующем году будет вложено 4,96 млрд манатов, в том числе бюджетных средств в размере 3 млрд 733,1 млн манатов.

В ГИП инвестиции в проекты в социальной сфере на 2019 год предусмотрены в размере 965 млн манатов, в том числе бюджетные средства – 945,4 млн манатов.

Программа также включает инвестиции в проекты, связанные с обороной и безопасностью на сумму 244,4 млн манатов, в том числе бюджетные средства – 220,9 млн манатов.

Остальные средства в рамках ГИП будут использованы по другим направлениям.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЮДЖЕТ, ИНВЕСТИЦИИ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]