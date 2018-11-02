Прокуратура Испании просит длительных сроков заключения для бывших лидеров Каталонии

Прокуратура Испании представила в пятницу промежуточные заключения в отношении бывшего заместителя председателя каталонского правительства, пяти бывших советников кабинета, экс-председателей парламента и национальной ассамблеи Каталонии, а также главы общественной организации "Омниум культураль", обвинив их в мятеже, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Сторона обвинения просит приговорить бывшего зампреда регионального правительства Ориола Жункераса к 25 годам тюремного заключения, к 17 годам бывших председателей парламента и Национальной ассамблеи Каталонии Карме Фуркадей и Жорди Санчеса, а также главу "Омниум культураль" Жорди Куйшара, к 16 годам - бывших советников Рауля Ромеву, Жоакима Форна, Жорди Туруя, Жосепа Руя и Долорс Бассу.

Обвинение в мятеже может быть осложнено пунктами о растрате средств из общественных фондов, что, в свою очередь, может караться сроками от 15 до 20 лет тюремного заключения. При этом сроки могут быть значительно сокращены, если виновные вернут деньги в казну.

При этом прокуратура не вынесла никакого вердикта в отношении находящегося в Бельгии бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона по причине того, что испанское правосудие не дозволяет вести подобный суд в отсутствии обвиняемого.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным.

27 октября депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.

Однако в итоге ряд организаторов референдума, на котором большинство каталонцев высказались за отделение от Испании, были осуждены по обвинению в сепаратизме. Экс-глава Каталонии К.Пучдемон был вынужден уехать из страны.

Партии, выступающие за независимость региона, смогли одержать победу на местных выборах в декабре 2017 года, однако не пришли к согласию, какую стратегию обретения независимости выбрать.

Ранее правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса предложило провести голосование о расширении самоуправления Каталонии, однако в Мадриде категорически отвергли идею референдума о самоопределении или о независимости региона.