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Дальнее зарубежье 02.11.2018 17:03

Китай требует от США доказательств по обвинениям в шпионаже против компании Micron Technology

Власти КНР призывают США, которые обвинили китайскую сторону в промышленном шпионаже в отношении компании Micron Technology, подкрепить эти обвинения реальными доказательствами, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Если США и правда обеспокоены, то им следует представить конкретные примеры (шпионажа Китая - ИФ), которые бы выдержали проверку доказательствами и фактами", - приводят СМИ слова представителя МИД КНР Лю Кана.

Накануне Минюст США выдвинул обвинения против китайской государственной компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Co и базирующейся на Тайване компании United Microelectronics Corpopartion в том, что они, при поддержке китайских властей, пытались получить доступ к технологиям Micron Technology. Целью шпионажа, по версии американских властей, было превращение Fujian Jinhua Integrated Circuit Co в ключевого игрока на рынке компьютерных микросхем.

При этом генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что эти компании получили незаконный доступ к разработкам Micron Technology на общую сумму в $8,75 млрд.

СМИ напоминают, что власти США неоднократно обвиняли Китай в кампании, направленной на незаконное получение американских промышленных и коммерческих секретов, с целью ускорить развитие китайской экономики.

В минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео заявлял телеканалу "Фокс-ньюс", что "вероятно, в долгосрочной перспективе, Китай является самым большим вызовом, вызовом национальной безопасности" США.

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Тэги: КИТАЙ, США, ШПИОНАЖ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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