Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 11° 18°

Внешняя политика 02.11.2018 16:21

Центризбиркомы Азербайджана и Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании подписан в пятницу между Центральными избирательными комиссиями Азербайджана и Казахстана, сообщает секретариат азербайджанского ЦИК.

«Меморандум подписали председатели ЦИК Азербайджана и Казахстана Мазахир Панахов и Берик Имашев», - говорится в сообщении.

Документ предусматривает активизацию сотрудничества и обмена опытом между Центризбиркомами двух стран.

В рамках визита в Астану М.Панахов провел также двусторонние встречи с руководителями высших избирательных структур ряда государств и другими официальными лицами. На встречах, состоявшихся в рамках проходящей в столице Казахстана международной конференции на тему «Роль современных технологий на выборах: совершенствование стандартов, общественное доверие», М.Панахов обсудил со своими коллегами перспективы развития сотрудничества в различных сферах в связи с выборами и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес сторон.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ЦИК, МЕМОРАНДУМ


Похожие новости


Азербайджан и Казахстан планируют углублять экономическое сотрудничество, обсуждают совместную реализацию инвестпроектов Баку и Астана заинтересованы в максимальном использовании возможностей ТК «Восток-Запад» Азербайджанские компании договорились об экспорте алкогольной продукции в Казахстан Азербайджан и Казахстан представят туристический потенциал Азербайджанское судно «Иргиз» привлечено к операциям в казахстанском секторе Каспия Доля казахстанской пшеницы на рынке Азербайджана сократилась до 3-4% - глава Бакинского зернового терминала

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]