Центризбиркомы Азербайджана и Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании подписан в пятницу между Центральными избирательными комиссиями Азербайджана и Казахстана, сообщает секретариат азербайджанского ЦИК.

«Меморандум подписали председатели ЦИК Азербайджана и Казахстана Мазахир Панахов и Берик Имашев», - говорится в сообщении.

Документ предусматривает активизацию сотрудничества и обмена опытом между Центризбиркомами двух стран.

В рамках визита в Астану М.Панахов провел также двусторонние встречи с руководителями высших избирательных структур ряда государств и другими официальными лицами. На встречах, состоявшихся в рамках проходящей в столице Казахстана международной конференции на тему «Роль современных технологий на выборах: совершенствование стандартов, общественное доверие», М.Панахов обсудил со своими коллегами перспективы развития сотрудничества в различных сферах в связи с выборами и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес сторон.

Р.Бабаев