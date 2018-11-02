Центризбиркомы Азербайджана и Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании подписан в пятницу между Центральными избирательными комиссиями Азербайджана и Казахстана, сообщает секретариат азербайджанского ЦИК.
«Меморандум подписали председатели ЦИК Азербайджана и Казахстана Мазахир Панахов и Берик Имашев», - говорится в сообщении.
Документ предусматривает активизацию сотрудничества и обмена опытом между Центризбиркомами двух стран.
В рамках визита в Астану М.Панахов провел также двусторонние встречи с руководителями высших избирательных структур ряда государств и другими официальными лицами. На встречах, состоявшихся в рамках проходящей в столице Казахстана международной конференции на тему «Роль современных технологий на выборах: совершенствование стандартов, общественное доверие», М.Панахов обсудил со своими коллегами перспективы развития сотрудничества в различных сферах в связи с выборами и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес сторон.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»