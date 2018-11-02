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Дальнее зарубежье 02.11.2018 16:35

Напавший на сотрудников лондонского офиса Sony Music задержан

Полиция задержала мужчину, совершившего нападение на сотрудников лондонского офиса компании Sony Music, сообщает полиция Лондона.

Представители полиции подчеркивают, что в ходе инцидента огнестрельное оружие не применялось, правоохранительные органы не рассматривают нападение как акт терроризма.

"На месте находятся вооруженные сотрудники полиции и работники скорой помощи. Из здания произведена эвакуация", - говорится в сообщении лондонской полиции.

"Два человека получили колюще-режущие ранения, полученные травмы не угрожают их жизням. Один человек задержан", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный с большим ножом или мачете проник в здание, где располагается лондонский офис звукозаписывающей компании Sony Music.

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Тэги: БРИТАНИЯ, SONY, НАПАДЕНИЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]