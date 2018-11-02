Напавший на сотрудников лондонского офиса Sony Music задержан

Полиция задержала мужчину, совершившего нападение на сотрудников лондонского офиса компании Sony Music, сообщает полиция Лондона.

Представители полиции подчеркивают, что в ходе инцидента огнестрельное оружие не применялось, правоохранительные органы не рассматривают нападение как акт терроризма.

"На месте находятся вооруженные сотрудники полиции и работники скорой помощи. Из здания произведена эвакуация", - говорится в сообщении лондонской полиции.

"Два человека получили колюще-режущие ранения, полученные травмы не угрожают их жизням. Один человек задержан", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестный с большим ножом или мачете проник в здание, где располагается лондонский офис звукозаписывающей компании Sony Music.