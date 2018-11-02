Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Кореи в Баку Кима Чанг-Кью в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами и торгово-экономического сотрудничества»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники подчеркнули необходимость развития существующего взаимодействия в будущем.

Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде