Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Кореи в Баку Кима Чанг-Кью в связи с завершением его дипломатической деятельности.
«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами и торгово-экономического сотрудничества»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Собеседники подчеркнули необходимость развития существующего взаимодействия в будущем.
Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»