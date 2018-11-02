Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 11° 18°

Внешняя политика 02.11.2018 16:43

Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Кореи в Баку Кима Чанг-Кью в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами и торгово-экономического сотрудничества»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Собеседники подчеркнули необходимость развития существующего взаимодействия в будущем.

Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, КOPEЯ


Похожие новости


МИД Азербайджана исключил гражданина Польши из «черного списка» по Карабаху Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции продлили до конца 2021 года План деятельности по сотрудничеству Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили в Стамбуле двустороннее сотрудничество Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД МИДы Азербайджана и Туркменистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]