Российские санкции подрывают усилия по восстановлению территориальной целостности Украины - посольство ЕС в Киеве

В Европейском Союзе убеждены, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц не обоснованы и направлены на обострение конфликтной ситуации.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе представительства ЕС в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 1 ноября постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.