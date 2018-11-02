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СНГ 02.11.2018 17:32

Российские санкции подрывают усилия по восстановлению территориальной целостности Украины - посольство ЕС в Киеве

В Европейском Союзе убеждены, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц не обоснованы и направлены на обострение конфликтной ситуации.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе представительства ЕС в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 1 ноября постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]