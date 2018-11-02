Российские санкции подрывают усилия по восстановлению территориальной целостности Украины - посольство ЕС в Киеве

В Европейском Союзе убеждены, что санкции России в отношении украинских компаний и физических лиц не обоснованы и направлены на обострение конфликтной ситуации.
"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе представительства ЕС в Киеве в пятницу.
Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев подписал 1 ноября постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»