Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 11° 18°

СНГ 02.11.2018 18:04

Россия заинтересована в создании Парламентской ассамблеи G20 - Слуцкий

"Большая двадцатка" может создать свою Парламентскую ассамблею, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Российская делегация в рамках парламентского форума и встречи спикеров парламентов государств, входящих в "Группу двадцати", принимает активное участие в проходящих сейчас в Аргентине дискуссиях о создании, а точнее - воссоздании, парламентского измерения G20", - сообщил Л.Слуцкий "Интерфаксу" из Буэнос-Айреса в пятницу.

Считаем, подчеркнул он, что этот вопрос давно назрел. "Решения "Большой двадцатки" необходимо имплементировать в национальные законодательства, а также контролировать их выполнение", - добавил политик.

Все это, полагает он, создает реальные предпосылки для создания парламентского измерения этого блока. "Данный формат может уже в ближайшие годы стать одним из стержневых в формируемой парламентской архитектуре XXI столетия. И Россия здесь намерена принимать самое активное участие", - сказал глава комитета.

Он уверен что "в ближайшие годы парламентское измерение G20 сформируется окончательно и превратится, возможно, в Парламентскую ассамблею или постоянно действующий парламентский форум, имеющий свои профильные комитеты".

То есть, можно говорить о перспективах возникновения новой авторитетной межпарламентской организации, которая будет иметь весьма весомое влияние и займёт безусловно знаковую роль в мире, пояснил Л.Слуцкий.

Делегацию российских парламентариев на форуме в Аргентине возглавляет первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, G20, ПАРЛАМЕНТ, АССАМБЛЕЯ


Похожие новости


Минэкономразвития РФ предложило использовать площадку G20 для выработки решений по реформе ВТО Президент РФ на "полях" G20 проведет встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи Встреча Путина и Обамы на G20 возможна, но пока не согласована - Ушаков Путин считает бесполезным инициировать на саммите G20 обсуждение антироссийских санкций Ушаков не исключает, что лидеры в ходе саммита G20 затронут ситуацию на Украине и борьбу с ИГИЛ Песков заявляет, что у Путина «на полях» саммита G20 состоится целый ряд встреч

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]