Россия заинтересована в создании Парламентской ассамблеи G20 - Слуцкий

"Большая двадцатка" может создать свою Парламентскую ассамблею, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Российская делегация в рамках парламентского форума и встречи спикеров парламентов государств, входящих в "Группу двадцати", принимает активное участие в проходящих сейчас в Аргентине дискуссиях о создании, а точнее - воссоздании, парламентского измерения G20", - сообщил Л.Слуцкий "Интерфаксу" из Буэнос-Айреса в пятницу.
Считаем, подчеркнул он, что этот вопрос давно назрел. "Решения "Большой двадцатки" необходимо имплементировать в национальные законодательства, а также контролировать их выполнение", - добавил политик.
Все это, полагает он, создает реальные предпосылки для создания парламентского измерения этого блока. "Данный формат может уже в ближайшие годы стать одним из стержневых в формируемой парламентской архитектуре XXI столетия. И Россия здесь намерена принимать самое активное участие", - сказал глава комитета.
Он уверен что "в ближайшие годы парламентское измерение G20 сформируется окончательно и превратится, возможно, в Парламентскую ассамблею или постоянно действующий парламентский форум, имеющий свои профильные комитеты".
То есть, можно говорить о перспективах возникновения новой авторитетной межпарламентской организации, которая будет иметь весьма весомое влияние и займёт безусловно знаковую роль в мире, пояснил Л.Слуцкий.
Делегацию российских парламентариев на форуме в Аргентине возглавляет первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
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