Ушаков заявил, что не знает сроков визита Патрушева в США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не знает даты визита секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Вашингтон.

"Я не знаю", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

23 октября Ю.Ушаков заявил журналистам, что в случае визита Н.Патрушева в США он может быть принят там на высшем уровне.

Рассказывая о прошедшей в Кремле встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сказал: "Она состоялась при том понимании, что когда наш секретарь Совета безопасности господин Патрушев будет находиться на консультациях в Вашингтоне, его примут в Белом доме на высшем уровне".