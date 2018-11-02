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СНГ 02.11.2018 18:21

Ушаков заявил, что не знает сроков визита Патрушева в США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не знает даты визита секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Вашингтон.

"Я не знаю", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

23 октября Ю.Ушаков заявил журналистам, что в случае визита Н.Патрушева в США он может быть принят там на высшем уровне.

Рассказывая о прошедшей в Кремле встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сказал: "Она состоялась при том понимании, что когда наш секретарь Совета безопасности господин Патрушев будет находиться на консультациях в Вашингтоне, его примут в Белом доме на высшем уровне".

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]