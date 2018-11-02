Ушаков заявил, что не знает сроков визита Патрушева в США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не знает даты визита секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Вашингтон.
"Я не знаю", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
23 октября Ю.Ушаков заявил журналистам, что в случае визита Н.Патрушева в США он может быть принят там на высшем уровне.
Рассказывая о прошедшей в Кремле встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, он сказал: "Она состоялась при том понимании, что когда наш секретарь Совета безопасности господин Патрушев будет находиться на консультациях в Вашингтоне, его примут в Белом доме на высшем уровне".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»