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СНГ 02.11.2018 17:12

В Уфе арестовали трех офицеров полиции, уволенных после изнасилования девушки-дознавателя

Кировский районный суд Уфы в пятницу взял под стражу всех трех уволенных накануне сотрудников полиции, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.

Как сообщил журналистам представитель суда, в отношении третьего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 31 декабря.

Ранее в пятницу были арестованы еще двое фигурантов дела. Срок содержания под стражей - также до 31 декабря.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Источник агентства "Интерфакс-Поволжье" сообщил, что первым был арестован 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, вторым - подполковник, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, третьим - 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Как сообщалось, все трое были задержаны 31 октября по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 (изнасилование), пункту "а" части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

Пресс-служба МВД по Башкирии 1 ноября сообщила, что сотрудники полиции, задержанные по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Осведомленный источник ранее сообщил агентству, что пострадавшая девушка-дознаватель находится дома, не госпитализирована, она принимала участие в следственных действиях.

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Тэги: РОССИЯ, БАШКИРИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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