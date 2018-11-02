В Уфе арестовали трех офицеров полиции, уволенных после изнасилования девушки-дознавателя

Кировский районный суд Уфы в пятницу взял под стражу всех трех уволенных накануне сотрудников полиции, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.
Как сообщил журналистам представитель суда, в отношении третьего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 31 декабря.
Ранее в пятницу были арестованы еще двое фигурантов дела. Срок содержания под стражей - также до 31 декабря.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Источник агентства "Интерфакс-Поволжье" сообщил, что первым был арестован 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, вторым - подполковник, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, третьим - 34-летний майор, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.
Как сообщалось, все трое были задержаны 31 октября по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 (изнасилование), пункту "а" части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.
Пресс-служба МВД по Башкирии 1 ноября сообщила, что сотрудники полиции, задержанные по подозрению в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".
Осведомленный источник ранее сообщил агентству, что пострадавшая девушка-дознаватель находится дома, не госпитализирована, она принимала участие в следственных действиях.
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