Российская компания отреставрирует купол Капитолия в Гаване к осени 2019 г., сообщил Путин

Россия завершит работы по реставрации купола гаванского Капитолия к 500-летию празднования столицы Кубы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Российская сторона оказывает помощь в восстановлении купола Гаванского Капитолия, где размещается Национальная Ассамблея Кубы. Планируется завершить работы к празднованию 500-летия Гаваны в следующем году", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-кубинских переговоров в пятницу.

Как сообщалось, Управление делами президента РФ выбрало компанию, которой поручено провести реставрацию купола Капитолия в Гаване. На это выделено 642 млн рублей, работы должны были начаться в августе. 500 лет столице Кубы исполнится 16 ноября следующего года.