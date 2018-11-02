Российская компания отреставрирует купол Капитолия в Гаване к осени 2019 г., сообщил Путин

Россия завершит работы по реставрации купола гаванского Капитолия к 500-летию празднования столицы Кубы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Российская сторона оказывает помощь в восстановлении купола Гаванского Капитолия, где размещается Национальная Ассамблея Кубы. Планируется завершить работы к празднованию 500-летия Гаваны в следующем году", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-кубинских переговоров в пятницу.
Как сообщалось, Управление делами президента РФ выбрало компанию, которой поручено провести реставрацию купола Капитолия в Гаване. На это выделено 642 млн рублей, работы должны были начаться в августе. 500 лет столице Кубы исполнится 16 ноября следующего года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»