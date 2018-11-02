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Туризм 02.11.2018 17:19

Госагентство по туризму отбирает компанию для открытия шести зарубежных представительств

Государственное агентство по туризму (ГАТ) отбирает компанию для открытия и обеспечения деятельности шести представительств ГАТ за рубежом, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится путем опроса предложений.

Конкурс состоит из 6 лотов, предусматривающих выбор компании, которая поможет в открытии и организации деятельности представительств ГАТ: во Франкфурте (лот-1), Москве (лот-2), Дубае (лот-3), Эр-Рияде (лот-4), Мумбаи (лот-5) и в Пекине (лот-6).

Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 13 ноября 2018 года.

Телефон для справок: (+994 50)303 50 20.

Ранее главный советник ГАТ Флориан Зенгстшмид заявил, что представительства Госагентства откроются в России, Индии, Германии, Саудовской Аравии, Китае и ОАЭ для пропаганды туристического потенциала Азербайджана за рубежом.

Госагентство по туризму Азербайджана создано 20 апреля 2018 года распоряжением президента Ильхама Алиева.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]