Госагентство по туризму отбирает компанию для открытия шести зарубежных представительств

Государственное агентство по туризму (ГАТ) отбирает компанию для открытия и обеспечения деятельности шести представительств ГАТ за рубежом, говорится в объявлении ведомства.
Отбор проводится путем опроса предложений.
Конкурс состоит из 6 лотов, предусматривающих выбор компании, которая поможет в открытии и организации деятельности представительств ГАТ: во Франкфурте (лот-1), Москве (лот-2), Дубае (лот-3), Эр-Рияде (лот-4), Мумбаи (лот-5) и в Пекине (лот-6).
Тендерные предложения компаний принимаются до 12:00 13 ноября 2018 года.
Телефон для справок: (+994 50)303 50 20.
Ранее главный советник ГАТ Флориан Зенгстшмид заявил, что представительства Госагентства откроются в России, Индии, Германии, Саудовской Аравии, Китае и ОАЭ для пропаганды туристического потенциала Азербайджана за рубежом.
Госагентство по туризму Азербайджана создано 20 апреля 2018 года распоряжением президента Ильхама Алиева.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»