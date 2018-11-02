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СНГ 02.11.2018 22:01

Вопросы перевооружения кубинской армии с помощью российского кредита будут обсуждаться в ходе визита министра обороны Кубы в РФ - Борисов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с кубинским коллегой возможность перевооружения кубинской армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Эти вопросы будут обсуждены во время посещения России министром обороны Кубы", - сказал Ю.Борисов в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались в ходе российско-кубинских переговоров вопросы перевооружения кубинской армии и выдачи кредита на эти цели.

Он отметил, что в ходе встречи будут определены перспективные вопросы сотрудничества на ближайшее время.

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Тэги: РОССИЯ, КУБА, ВООРУЖЕНИЕ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]