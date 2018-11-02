Вопросы перевооружения кубинской армии с помощью российского кредита будут обсуждаться в ходе визита министра обороны Кубы в РФ - Борисов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с кубинским коллегой возможность перевооружения кубинской армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Эти вопросы будут обсуждены во время посещения России министром обороны Кубы", - сказал Ю.Борисов в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, затрагивались в ходе российско-кубинских переговоров вопросы перевооружения кубинской армии и выдачи кредита на эти цели.

Он отметил, что в ходе встречи будут определены перспективные вопросы сотрудничества на ближайшее время.