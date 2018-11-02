Азербайджан и Казахстан планируют углублять экономическое сотрудничество, обсуждают совместную реализацию инвестпроектов

Баку и Астана намерены углублять двухстороннее сотрудничество в различных сферах экономики, сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

Премьер-министры Азербайджана и Казахстана Новруз Мамедов и Бакытжан Сагинтаев на встрече в пятницу в Астане отметили положительную динамику торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в 2018 году.

«Стороны обсудили также вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, пищевой и металлургической промышленности и фармацевтики», - говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам совместной реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере индустриализации и развития информационных технологий.

По данным правительства Казахстана, за 8 месяцев 2018 года взаимный товарооборот между двумя странами составил $168,1 млн, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«За 8 месяцев года через порты Казахстана в направлении Азербайджана перевалено порядка 1,3 млн тонн грузов. При этом перевалка грузов через порт Актау в отчетный период составила 202 тыс. тонн или на 67,6% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, через порт Курык – 1,141 млн тонн (рост на 66%)», -отмечается в информации.

По данным правительства, стороны также договорились о проведении в Баку в ноябре-декабре Дней культуры Казахстана в Азербайджане.

Р.Бабаев