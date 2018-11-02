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СНГ 02.11.2018 17:40

Кипрскому послу вручена нота в связи с участившимися случаями нарушений прав россиян - МИД РФ

Послу Кипра в РФ Леонидасу Маркидису вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан, информирует МИД РФ.

"1 ноября в МИД России был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что были "рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов".

Ранее сообщалось, что российскую гражданку задержали в аэропорту Ларнаки и депортировали за попытку попасть на территорию Северного Кипра.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИПР, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]