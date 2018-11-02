Кипрскому послу вручена нота в связи с участившимися случаями нарушений прав россиян - МИД РФ

Послу Кипра в РФ Леонидасу Маркидису вручена нота в связи с нарушениями прав российских граждан, информирует МИД РФ.

"1 ноября в МИД России был приглашен Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Л.Маркидис. Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр и вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что были "рассмотрены пути недопущения впредь подобных инцидентов".

Ранее сообщалось, что российскую гражданку задержали в аэропорту Ларнаки и депортировали за попытку попасть на территорию Северного Кипра.