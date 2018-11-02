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СНГ 02.11.2018 20:04

ЕАЭС будет участвовать в рабочих органах ВТО в качестве наблюдателя - ЕЭК

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в пятницу одобрил вопрос об участии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рабочих органах Всемирной торговой организации (ВТО) в качестве наблюдателя.

Как говорится в сообщении ЕЭК, совет комиссии "поручил уполномоченным органам государств-членов через их постоянных представителей при ВТО проработать вопрос участия ЕАЭС в органах ВТО в качестве наблюдателя".

"Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО "единый голос" по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО - ИФ)", - комментировали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития это предложение.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ ранее пояснял "Интерфаксу", что получение Союзом статуса наблюдателя в органах ВТО "даст возможность ЕЭК участвовать на площадке ВТО в дискуссиях по вопросам наднационального регулирования мировой торговли и тем самым оперативно оказывать аналитическую и организационную поддержку государствам - членам ЕАЭС".

По его словам, процедура получения статуса наблюдателя при органах ВТО (кроме органа по разрешению споров и комитета по бюджету и финансам, где такой статус не предоставляется в принципе) следующая - "нужно обратиться в соответствующий орган с мотивированным заявлением, а решение по этому заявлению будет зависеть от многих факторов, в частности, вовлеченности организации, претендующей на статус, в решение тех же вопросов, что и ВТО, доли членов ВТО в составе организации и так далее".

"Решение может предусматривать предоставление статуса наблюдателя на конкретную встречу органа, на срок, например, на год, или постоянно. Наблюдателю может быть предоставлено право вступить на заседании организации, и ему могут быть предоставлены ключевые документы", - пояснял источник.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Из стран Союза только Белоруссия пока не является членом ВТО, но с весны 2016 года она существенно активизировала процесс по присоединению к торговой организации.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ВТО, НАБЛЮДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]