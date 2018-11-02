США отменили санкции против глав МВД и Минюста Турции

США сняли санкции с двух турецких министров, введенных из-за ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном, сообщает в пятницу Минфин США.

Так, США отменили санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Они входили в санкционный список в рамках глобального акта Магнитского.

Санкции в рамках глобального акта Магнитского, в частности, запрещали гражданам США проводить транзакции с этими турецкими министрами.

В начале августа США ввели санкции против глав Минюста и МВД Турции, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.

Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В середине октября этого года турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.