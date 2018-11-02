Россия должна продолжать искать механизмы сотрудничества с Ираном независимо от санкций - Новак

Россия должна продолжать искать механизмы для развития дальнейшего сотрудничества с Ираном вне зависимости от возможного введения санкций США в отношении этой страны, передал официальный представитель Минэнерго слова министра энергетики Александра Новака.
"Мы считаем, что мы должны искать механизмы, которые позволили бы нам продолжать развивать сотрудничество с нашими партнерами, с Ираном", - цитирует он слова главы Минэнерго.
По словам министра, механизм "нефть в обмен на товары", созданный для увеличения торгового оборота между Россией и Ираном, позволяет Тегерану использовать часть нефтяных доходов для оплаты российских товаров.
"У нас историческая торговля с Ираном. Ирану нужны наши технологии и услуги", - сказал он, добавив, что Россия уже помогает Ирану строить тепловые электростанции, железные дороги, а также снабжает его высокотехнологичным оборудованием и сельскохозяйственной продукцией.
"Что касается России, мы не признаем санкции, введенные в одностороннем порядке без резолюции Совбеза ООН, мы считаем эти методы, по сути, незаконными", - добавил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»