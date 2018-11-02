Россия должна продолжать искать механизмы сотрудничества с Ираном независимо от санкций - Новак

Россия должна продолжать искать механизмы для развития дальнейшего сотрудничества с Ираном вне зависимости от возможного введения санкций США в отношении этой страны, передал официальный представитель Минэнерго слова министра энергетики Александра Новака.

"Мы считаем, что мы должны искать механизмы, которые позволили бы нам продолжать развивать сотрудничество с нашими партнерами, с Ираном", - цитирует он слова главы Минэнерго.

По словам министра, механизм "нефть в обмен на товары", созданный для увеличения торгового оборота между Россией и Ираном, позволяет Тегерану использовать часть нефтяных доходов для оплаты российских товаров.

"У нас историческая торговля с Ираном. Ирану нужны наши технологии и услуги", - сказал он, добавив, что Россия уже помогает Ирану строить тепловые электростанции, железные дороги, а также снабжает его высокотехнологичным оборудованием и сельскохозяйственной продукцией.

"Что касается России, мы не признаем санкции, введенные в одностороннем порядке без резолюции Совбеза ООН, мы считаем эти методы, по сути, незаконными", - добавил он.