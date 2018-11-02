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ТЭК 02.11.2018 21:20

Экспорт СПГ из США в Европу может вырасти в 5 раз к 2030г - эксперт

Европа может стать крупным потребителем американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне пошлин на поставки этого топлива в Китай и более низкой стоимости транспортировки по сравнению с Азией, отметили некоторые участники конференции KNect365 LNGgc в Лондоне.

Так, директор коммерческого структурирования американского поставщика СПГ Cheniere Energy Сэм Уайт высказал мнение, что к 2030 году Европа может увеличить закупки этого топлива в США до 200 млн тонн против 40 млн тонн в 2017 году.

По его мнению, страны Атлантики будут получать примерно половину всего экспортируемого американского СПГ к этому времени.

Впрочем, его коллеги менее оптимистичны в этом вопросе. В частности, глава Texas LNG Вивек Чандра заявил, что американскому СПГ будет сложно конкурировать с российским трубопроводным газом ввиду более низкой стоимости последнего.

Помимо этого, многое будет зависеть от европейского спроса на газ. Снижение потребления этого вида топлива в ЕС в ближайшие 10-15 лет станет серьезной проблемой для США, которым придется конкурировать за сокращающийся рынок не только с Россией, но и с Катаром и Алжиром, а также, вероятно, с Египтом, который активно стремится стать экспортером СПГ.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) Майк Фулвуд отметил, что Азия по-прежнему является более перспективным рынком сбыта для американского СПГ. Спрос на газ активно растет в Индии, и страна подписывает новые контракты на закупку топлива в США. Кроме того, Вашингтон оказывает политическое давление на Японию и Южную Корею, призывая их увеличить закупки СПГ в Штатах для того, чтобы сократить значительные профициты во внешней торговле.

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Тэги: ЕВРОПА, США, СПГ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]