Турция отменила санкции против министра внутренней безопасности и генпрокурора США

Турецкие власти в пятницу сняли санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора США Джеффа Сешнса, сообщает агентство "Анадолу".
Отмечается, что эти меры последовали в ответ на решение Вашингтона отменить санкции в отношении двух турецких министров.
США ранее в пятницу отменили санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Они входили в список санкций в рамках глобального акта Магнитского.
В отношении А.Гюля и С.Сойлу США в начале августа ввели санкции, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.
Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
В середине октября турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.
Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили готовность к диалогу на высшем уровне по карабахскому урегулированию – посредники
Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи в связи с завершением дипломатической миссии в Баку
Центризбиркомы Азербайджана и Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании
"Нафтогаз Украины" готовит 5-летние долларовые евробонды, начнет road show 5 ноября - источник
Золотые резервы Азербайджана увеличились до 2,3 тонн
Экспорт СПГ из США в Европу может вырасти в 5 раз к 2030г - эксперт
Госагентство по туризму отбирает компанию для открытия шести зарубежных представительств
Прогнозы Apple разочаровали рынки
Премьер Австралии обеспокоен возможным обострением борьбы между США и КНР за влияние в Тихоокеанском регионе
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Бакинцы вновь поддержали Большой этнографический диктант
Банк Республика продлевает скидочные кампании по наличным и микро кредитам.
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с представителями компании MHWirth
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»