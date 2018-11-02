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Дальнее зарубежье 02.11.2018 21:01

Турция отменила санкции против министра внутренней безопасности и генпрокурора США

Турецкие власти в пятницу сняли санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора США Джеффа Сешнса, сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что эти меры последовали в ответ на решение Вашингтона отменить санкции в отношении двух турецких министров.

США ранее в пятницу отменили санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Они входили в список санкций в рамках глобального акта Магнитского.

В отношении А.Гюля и С.Сойлу США в начале августа ввели санкции, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.

Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В середине октября турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, САНКЦИИ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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