Турция отменила санкции против министра внутренней безопасности и генпрокурора США

Турецкие власти в пятницу сняли санкции с министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и генпрокурора США Джеффа Сешнса, сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что эти меры последовали в ответ на решение Вашингтона отменить санкции в отношении двух турецких министров.

США ранее в пятницу отменили санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Они входили в список санкций в рамках глобального акта Магнитского.

В отношении А.Гюля и С.Сойлу США в начале августа ввели санкции, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Э.Брансона". Ограничительные меры предполагали, что американские счета и активы министров будут заморожены, а гражданам США запрещается заключать с ними сделки.

Американский священник Э.Брансон был арестован в октябре 2016 года в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

В середине октября турецкий суд постановил освободить Э.Брансона из-под стражи.