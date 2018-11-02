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Дальнее зарубежье 02.11.2018 20:45

США восстановят все санкции в отношении Ирана, снятые в рамках ядерной сделки

Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что она восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Администрация Трампа объявила о возвращении всех санкций США по Ирану, которые были сняты согласно с ядерной сделкой 2015 года", - пишет агентство.

Также госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США освобождают восемь стран от новых нефтяных санкций в отношении Ирана, передают СМИ.

Кроме того, США добавят 700 человек в санкционный список по Ирану. Также сообщается, что США хотят отключить Иран от межбанковской системы SWIFT, при этом в сообщениях СМИ не указывается, какие конкретные шаги в этом направлении готов сделать Вашингтон.

Ранее агентство "Блумберг" сообщало, что США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана.

"Вашингтон фри бикон" сообщало, что ряд чиновников госдепартамента, разрабатывающих проект санкций в отношении Ирана, смогли убедить госсекретаря М.Помпео в необходимости позволить Тегерану пользоваться SWIFT - международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей, которая критически важна для иранской экономики.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]