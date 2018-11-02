Ватикан хочет ограничить число посетителей своих музеев

Администрация музеев Ватикана рассматривает возможность ввести ограничение на число посетителей, сообщает в пятницу газета "Гардиан".

"Вместе с руководством Ватикана мы усердно работаем над тем, чтобы установить правильное число (посетителей - ИФ) с 2019 года", - рассказала газете директор музеев Ватикана Барбара Джатта.

"Гардиан" не указывает, до какой цифры администрации ватиканских музеев хочет сократить число посетителей.

Б.Джатта также рассказала, что музеи наняли компанию, перед которой стоит задача улучшить систему продажи и использования билетов, а также усовершенствовать меры безопасности.

Кроме того, администрация планирует открыть второй вход в музеи и продлить часы работы в самые загруженные дни.

Ежегодно музеи Ватикана посещают порядка 6 млн человек, в летний период число посетителей за день может доходить до 30 тыс. человек, пишет газета. Экскурсоводы рассказали газете, что из-за такого наплыва посетителей ежедневно в Ватикане в обморок падают порядка десятка туристов. В настоящее время лимиты на посещение установлены в ряде других римских достопримечательностей, например, в Колизее.