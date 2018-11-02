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ТЭК 02.11.2018 19:26

Нефть слабо дешевеет в ожидании вступления в силу санкций США против Ирана

Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение в ожидании вступления в силу второй части американских санкций против Ирана, предусматривающей запрет на поставки топлива.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск подешевели на $0,12 (0,16%) - до $72,77 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанном времени снизились на $0,45 (0,71%) - до $63,24 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели на 6,3% и 6,4% соответственно, падение является рекордным с февраля.

Новая порция санкций США в отношении Ирана будет введена 4 ноября, и участники рынка пытаются оценить, насколько сильно они повлияют на баланс спроса и предложения на мировом рынке.

В целом эксперты прогнозируют, что экспорт иранской нефти упадет примерно на 1-1,5 млн баррелей в сутки.

Между тем ожидается, что власти США предоставят отдельным странам разрешения продолжить закупки иранской нефти после введения санкций. По данным источников агентства Bloomberg, речь идет о восьми странах, в число которых входит Индия, один из основных покупателей нефти у Ирана.

Тем временем добыча в странах ОПЕК выросла до максимума с ноября 2016 года вслед за увеличением производства в Саудовской Аравии и Ливии, которое компенсировало снижение поставок из Ирана. Как показали результаты опроса Bloomberg, 15 стран ОПЕК увеличили добычу на 430 тыс. баррелей в сутки (б/с) в октябре, до 33,33 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]