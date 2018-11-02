"Нафтогаз Украины" готовит 5-летние долларовые евробонды, начнет road show 5 ноября - источник

НАК "Нафтогаз Украины" с 5 ноября проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены Citi и Deutsche Bank.

Кабинет министров Украины на заседании 24 октября одобрил выпуск НАК "Нафтогаз Украины" 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

"Нафтогаз" планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

Компания выходит на рынок вслед за Минфином Украины, который в конце октября провел размещение суверенных евробондов. Украина разместила два выпуска еврооблигаций: долговые бумаги с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% годовых и 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок на украинские евробонды составил $4,9 млрд.

Между тем, именно "Нафтогаз" фактически перекрыл дорогу на рынок еврооблигаций "Газпрому" (MOEX:GAZP), который все последние годы был рекордсменом среди российских эмитентов по количеству размещений за рубежом. "Нафтогаз" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции. Именно из-за риска ареста привлеченных средств по искам "Нафтогаза Украины" "Газпром" в июне отменил запланированное размещение евробондов в британских фунтах стерлингов, сообщили ранее источники "Интерфакса".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.