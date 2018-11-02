Сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство в квартире семьи подростка, общавшегося с террористом, устроившим взрыв в здании архангельского УФСБ, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
В ходе обыска в рамках расследования дела о взрыве в Архангельске в квартире одного из домов в московском районе Тушино были обнаружены элементы самодельного взрывного устройства, сказал собеседник агентства.
По его данным, проживающий в квартире ученик одной из столичных школ общался в интернете со студентом архангельского колледжа, устроившим взрыв в здании УФСБ в Архангельске.
"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.
Как сообщалось, в минувшую среду в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. В информцентре Национального антитеррористического комитета сообщили, что молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате визитер погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Со своей стороны в Следственном комитете уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.
Информированный источник в свою очередь сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе "анархистов".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»