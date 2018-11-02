Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили готовность к диалогу на высшем уровне по карабахскому урегулированию – посредники

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили удовлетворенность в связи снижением напряженности на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении посредников по итогам визита в регион.
«В ходе проведенных встреч с сопредседателями лидеры Азербайджана и Армении подтвердили, что уровень напряженности в зоне конфликта значительно снизился, поскольку стороны придерживаются достигнутых договоренностей в Душанбе. В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию, в том числе в отношении установления прямой связи», - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.
В заявлении также отмечается, что сопредседатели приветствовали эти события, и дали высокую оценку сторонам за добросовестное осуществление конструктивных мер и выразили поддержку готовности лидерам Азербайджана и Армении продолжить диалог.
«Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для продолжения интенсивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Министры иностранных дел обоих государств до конца текущего года договорились о проведении встречи»,- сказано в сообщении.
Сопредседатели МГ ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) провели встречи 29 октября с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николо Пашиняном в Ереване и в Баку 1 ноября с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,. В обеих столицах посредники также провели консультации с главами МИД двух стран.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»