Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9396 RUR   0.0259 GBR   2.2099 TRY   0.3086

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.31 Brent   75.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 10° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 11° 18°

Карабахский конфликт 02.11.2018 20:27

Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили готовность к диалогу на высшем уровне по карабахскому урегулированию – посредники

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили удовлетворенность в связи снижением напряженности на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении посредников по итогам визита в регион.

«В ходе проведенных встреч с сопредседателями лидеры Азербайджана и Армении подтвердили, что уровень напряженности в зоне конфликта значительно снизился, поскольку стороны придерживаются достигнутых договоренностей в Душанбе. В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию, в том числе в отношении установления прямой связи», - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.

В заявлении также отмечается, что сопредседатели приветствовали эти события, и дали высокую оценку сторонам за добросовестное осуществление конструктивных мер и выразили поддержку готовности лидерам Азербайджана и Армении продолжить диалог.

«Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для продолжения интенсивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Министры иностранных дел обоих государств до конца текущего года договорились о проведении встречи»,- сказано в сообщении.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) провели встречи 29 октября с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николо Пашиняном в Ереване и в Баку 1 ноября с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,. В обеих столицах посредники также провели консультации с главами МИД двух стран.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОБСЕ


Похожие новости


Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]