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Происшествия 03.11.2018 10:54

Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

Сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро произошел вечером в пятницу из-за падения человека на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент случился на станции "Павелецкая". Для извлечения пассажира было снято напряжение с контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, около 10 минут отсутствовало движение поездов от станции "Новокузнецкая" до станции "Автозаводская".

В пресс-службе УВД на московском метрополитене подтвердили эту информацию.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 58-летний москвич подошел слишком близко к краю платформы на станции метро "Павелецкая", споткнулся и по собственной неосторожности упал под прибывающий электропоезд", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь УВД Алексей Мышляев.

По его словам, машинист электропоезда заметил упавшего мужчину и применил экстренное торможение.

"Мужчина по счастливой случайности упал в спасательный желоб, находящийся между рельсов. Тем не менее, поезд по инерции накрыл пассажира", - отметил А.Мышляев.

Он добавил, что в 19:10 снято напряжение с пути для извлечения потерпевшего из под поезда и в 19:19 было подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.

В пресс-службе московского метро в 19:38 сообщили о восстановлении движения поездов на Замоскворецкой линии после инцидента с пассажиром.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]