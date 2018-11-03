Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро

Сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро произошел вечером в пятницу из-за падения человека на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Инцидент случился на станции "Павелецкая". Для извлечения пассажира было снято напряжение с контактного рельса", - сказал собеседник агентства.
По его информации, около 10 минут отсутствовало движение поездов от станции "Новокузнецкая" до станции "Автозаводская".
В пресс-службе УВД на московском метрополитене подтвердили эту информацию.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 58-летний москвич подошел слишком близко к краю платформы на станции метро "Павелецкая", споткнулся и по собственной неосторожности упал под прибывающий электропоезд", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь УВД Алексей Мышляев.
По его словам, машинист электропоезда заметил упавшего мужчину и применил экстренное торможение.
"Мужчина по счастливой случайности упал в спасательный желоб, находящийся между рельсов. Тем не менее, поезд по инерции накрыл пассажира", - отметил А.Мышляев.
Он добавил, что в 19:10 снято напряжение с пути для извлечения потерпевшего из под поезда и в 19:19 было подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.
В пресс-службе московского метро в 19:38 сообщили о восстановлении движения поездов на Замоскворецкой линии после инцидента с пассажиром.
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